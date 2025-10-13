На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле сравнили слова Медведева о поставках ракет Tomahawk с позицией России

Песков: обращение с ракетами Tomahawk требует участия специалистов из США
true
true
true
close
MGIMO360 TV/YouTube

Обращение с ракетами Tomahawk требует участия американских специалистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он отреагировал на вопрос журналиста о том, сравнима ли официальная позиция России со словами зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине может закончиться плохо для всех, в первую очередь для самого президента США Дональда Трампа.

«Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт», — заявил Песков.

По его словам, любой эксперт понимает и отдает себе отчет в принципах работы этих ракет.

7 октября Трамп рассказал, что почти принял решение об отправке Tomahawk на Украину. В то же время глава Белого дома отметил, что сначала хочет получить от Киева гарантии относительно целей применения ракет.

До этого российский лидер Владимир Путин предупредил, что появление Tomahawk в зоне конфликта негативно повлияет на отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, поставки ракет приведут к разрушению позитивных тенденций, наметившихся в российско-американских отношениях.

Ранее в Кремле заявили о «крайней обеспокоенности» темой поставок Украине Tomahawk.

