В Германии заявили о формирующемся в ЕС большинстве за использование активов России

Вице-канцлер Клингбайль: в ЕС формируется большинство за использование активов РФ
Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль предположил, что все страны Евросоюза в итоге согласятся использовать замороженные активы России для поддержки Украины. Об этом сообщает телеканал N-tv.

По его словам, в ЕС формируется большинство в пользу активного использования замороженных средств. При этом, подчеркнул министр, речь не идет об «изъятии этих средств». Они могут быть использованы для кредитования Украины, считает Клингбайль.

8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ очень жестко ответит Европейскому союзу на передачу российских замороженных активов Украине. По ее словам, еврочиновники предпринимают попытки «бесцеремонно прикарманить российские средства — чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше».

Владимир Путин ранее предупреждал о разрушении мирового финансово-экономического порядка и усилении экономического сепаратизма в случае присвоения Западом замороженных российских резервов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил, что Москва обязательно ответит на возможное хищение активов в Европе и планирует юридическое преследование причастных к этой схеме.

Ранее Зеленский сообщил, что Украине скоро передадут замороженные активы.

