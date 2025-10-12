Трамп заявил, что США хотят помочь Китаю и все будет хорошо

Президент США Дональд Трамп на фоне нового торгового конфликта с Китаем написал на странице в своей соцсети Truth Social, что все будет хорошо.

Американский лидер призвал не беспокоиться о КНР.

«Он (председатель КНР Си Цзиньпин. — «Газета.Ru».) не хочет [экономической] депрессии для своей страны — и я тоже», — заявил политик.

Он заверил, что Вашингтон хочет помочь Пекину, а не навредить ему.

Накануне Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле. Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн.

Ранее Китай отказал США в телефонном разговоре.