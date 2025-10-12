Вэнс заявил, что скоро станет ясно, хочет ли Китай начать торговую войну

Вэнс: в ближайшее время станет ясно, хочет ли Китай начать торговую войну с США

Вопрос о том, хочет ли Китай начать торговую войну с Соединенными Штатами, прояснится в ближайшее время. Об этом в интервью Fox News рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«В ближайшие недели мы многое узнаем о том, хочет ли Китай начать с нами торговую войну или все же предпочтет проявить разум», — заявил он.

До этого в министерстве коммерции КНР заявили, что решение США о введении новых торговых пошлин против Китая — типичный пример «двойных стандартов» Белого дома.

Накануне Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

