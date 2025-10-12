В США заявили о возможном применении Трампом закона о восстании

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп не исключает возможности применения закона о восстании, который позволяет привлекать армию для поддержания порядка в США без одобрения конгресса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент рассматривает все варианты. Пока он не посчитал нужным это делать», — сказал Вэнс в интервью программе Meet the Press.

Закон о восстании, принятый в 1807 году, дает президенту право направлять армию для поддержания внутренней безопасности без одобрения конгресса. По данным NBC, обсуждения этого вопроса в Белом доме становятся все более серьезными. Последний раз закон применялся в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе.

7 октября Трамп заявил о своей готовности ввести внутренние войска в город Портленд (штат Орегон), где недавно состоялись протесты антифашистов. Как писало издание Politico, для этого глава Соединенных Штатов может использовать Закон о восстании.

28 сентября штат Орегон подал в суд на Трампа за решение ввести военных в Портленд. Прокурор штата Дэн Рэйфилд обосновал иск незаконной федерализацией Национальной гвардии.

5 октября Окружной суд штата Орегон запретил Трампу размещать бойцов Национальной гвардии в Портленде.

Ранее Трамп назвал причины отправки подразделений Нацгвардии в Орегон.