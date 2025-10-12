В Израиле рассказали, когда начнется освобождение удерживаемых в Газе заложников

Освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников начнется рано утром в понедельник, 13 октября, рассказала представитель кабмина Израиля Шош Бедросян. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Мы ожидаем, что все 20 живых заложников будут переданы Красному Кресту единовременно. Они будут доставлены на шести или восьми автомобилях без каких-либо торжеств со стороны террористической организации ХАМАС», — заявила она.

Бедросян добавила, что Израиль готов немедленно принять всех заложников.

По данным издания, «освобождение начнется завтра с 4:00 до 6:00, но время все еще может измениться.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что руководство ХАМАС готово передать Израилю 20 заложников уже в воскресенье, 12 октября, однако есть вероятность, что эти сроки будут сдвинуты.Сообщается, что палестинское движение направило соответствующее послание через арабских посредников.

Кроме того, по данным газеты, таким образом ХАМАС впервые подтвердило наличие среди заложников 20 израильтян. Собеседник издания отметил, что, вероятно, передача состоится в день прибытия президента США Дональда Трампа в Израиль. Американский лидер должен прилететь в Израиль 12 октября для участия в нескольких официальных церемониях.

