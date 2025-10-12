Лукашенко призвал «успокоиться» в вопросе поставок Tomahawk на Украину

Лукашенко: в вопросе поставок ракет Tomahawk на Украину надо упокоиться

В вопросе переговоров о поставках ракет Tomahawk на Украину необходимо успокоиться. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Нам надо в этом плане успокоиться», — заявил он.

По словам белорусского лидера, президент США Дональд Трамп придерживается тактики: делать сначала пожестче заявления, а потом «отпускает и отходит». Он добавил, что слова лидера США не надо воспринимать так, будто «завтра оно и полетит».

Лукашенко подчеркнул, что мир многообразен и «против любого яда есть противоядие». По его словам, Трамп понимает это лучше, чем кто бы то ни было. Президент Белоруссии добавил, что американский лидер понимает обстановку и до поставок ракет, скорее всего, не дойдет.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что американские дальнобойные ракеты «Tomahawk», которые могут поставить на территорию Украины, являются серьезным оружием, однако оно не сможет изменить положение дел на фронте.

В Кремле предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. Подробнее — в материале «Газеты. Ru».

Ранее Песков указал на «драматичный момент» в урегулировании на Украине.