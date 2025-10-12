На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Помощник президента заявил о вере Европы в бездоказательные обвинения в адрес России

Ушаков: в Европе поверили в голословные обвинения против России
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с ТАСС заявил, что в Европе распространилось множество необоснованных обвинений в адрес России, и многие государства приняли их за правду.

По его словам, поток обвинений оказался настолько масштабным, что некоторые страны действительно поверили в подобные утверждения, а другие — хотя и не разделяют этих взглядов — предпочитают не возражать из-за общей неблагоприятной политической обстановки.

Ушаков добавил, что на формирование такого отношения влияет активная деятельность политических кругов и целенаправленная работа с общественным мнением в европейских странах.

При этом Ушаков заявлял, что достигнутые на переговорах на Аляске договоренности вызывают недовольство европейских стран и нынешних украинских властей. При этом Кремль продолжает контактировать с американской администрацией, отметил он.

Ранее Ушаков заявил о готовности РФ идти навстречу Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами