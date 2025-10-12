Ушаков: в Европе поверили в голословные обвинения против России

Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с ТАСС заявил, что в Европе распространилось множество необоснованных обвинений в адрес России, и многие государства приняли их за правду.

По его словам, поток обвинений оказался настолько масштабным, что некоторые страны действительно поверили в подобные утверждения, а другие — хотя и не разделяют этих взглядов — предпочитают не возражать из-за общей неблагоприятной политической обстановки.

Ушаков добавил, что на формирование такого отношения влияет активная деятельность политических кругов и целенаправленная работа с общественным мнением в европейских странах.

При этом Ушаков заявлял, что достигнутые на переговорах на Аляске договоренности вызывают недовольство европейских стран и нынешних украинских властей. При этом Кремль продолжает контактировать с американской администрацией, отметил он.

Ранее Ушаков заявил о готовности РФ идти навстречу Украине.