В Кремле рассказали о контактах между Россией и Азербайджаном

Контакты между Россией и Азербайджаном полностью не прерывались, несмотря на трудности в двусторонних отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, передает РИА Новости .

«Контакты полностью не прерывались, они продолжались, в том числе по линии администрации, помощников», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в отношениях между Россией и Азербайджаном был «не самый лучший момент». Несмотря на это, объемы торгово-экономического сотрудничества стран продолжали свой расти, отметил пресс-секретарь.

10 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношениях России и Азербайджана не было кризиса межгосударственных отношений. По его словам, ситуацию можно охарактеризовать как «кризис эмоций», который произошел на фоне крушения самолета AZAL. Глава государства выразил надежду, что Москва и Баку «перевернули эту страницу». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

