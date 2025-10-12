Слуцкий назвал вероятную причину невыдачи ему визы в США

Слуцкий связывает невыдачу ему визы в США перед ГА ООН с якобы антиамериканизмом

Председатель комитета Госдумы по международным делам и глава ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что американскую визу перед Генассамблеей (ГА) ООН ему не выдали в связи с тем, что сотрудники Государственного департамента США считают его антиамериканистом. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что кто-то, скорее всего, в Госдепе на среднем уровне изображает фигуру виртуального Слуцкого как некоего антиамериканиста», — заявил он.

Депутат отметил, что это суждение является ошибочным — в действительности он «большой проатлантист». По словам Слуцкого, у него много друзей как в конгрессе США, так и обычных граждан.

Кроме того, лидер ЛДПР предположил, что получить визу в Штаты он не сможет до полного снятия санкций, «по крайней мере, с парламентариев».

23 сентября Леонид Слуцкий заявил, что стал единственным из членов российской делегации, кому не дали визу в США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что попасть в Штаты он не может третий год подряд.

Ранее журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничениями.