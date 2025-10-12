На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе посетовали, что никто не воспринял «мюнхенскую речь» Путина всерьез

Глава МИД Эстонии Цахкна обвинил Россию в намерении восстановить Советский Союз
Hannes P Albert/Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обвинил Россию в намерении возродить Советский Союз, о чем якобы заявил президент Владимир Путин в своей «мюнхенской речи» в 2007 году. Его слова приводит немецкий таблоид Bild.

«И никто, никто не воспринял его [президента Владимира Путина] всерьез. Мы восприняли – не только эстонцы, но и латвийцы, литовцы и поляки. И уже тогда мы сказали, что не можем вести переговоры с Путиным», — сказал Цахкна.

Он отказался сотрудничать с Россией, и подчеркнул, что взаимодействие на «экономическом уровне» является ошибкой.

Путин во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году подверг жесткой критике внешнюю политику США, а также идеи однополярного мироустройства. Кроме того, глава государства раскритиковал планы по расширению НАТО и размещению в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

В июле этого года Путин рассказал, что написал свою речь, пока летел в самолете в Мюнхен. Он посмотрел предварительный набросок, который ему подготовили коллеги, и отложил его в сторону. В результате российский лидер принял решение полностью переписать свою речь. Президент признался, что посчитал правильным и своевременным сформулировать озабоченность России. Ему «показалось, что пора все-таки» сказать Западу, что нужно «‎жить дружно» и относиться друг к другу с уважением.

Ранее в Литве призвали Европу объединиться и давить на Китай из-за России.

