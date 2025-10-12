В Китае пообещали ответить США на запрет полетов над Россией

КНР примет ответные меры на запрет США на полеты китайских авиакомпаний над территорией России при рейсах в или из США. Об этом РИА Новости заявил директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан.

«Если США поступят подобным образом, Китай неизбежно ответит. Контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе, например, введение ограничений для американских самолетов использовать воздушное пространство Китая», — сказал профессор.

Чжэн Аньгуан добавил, что также Китай может принять асимметричные ответные меры. В частности, по его словам, речь идет об ограничении экспорта редкоземельных металлов и другого сырья, используемого для авиастроения в США.

10 октября министерство транспорта США предложило ограничить использование российского воздушного пространства для китайских авиакомпаний, выполняющих рейсы в Соединенные Штаты. Там считают, что такая мера устранит конкурентное неравенство, возникшее после введения санкций против России. Американские авиакомпании не могут использовать кроссполярные маршруты, что повышает их издержки и снижает конкурентоспособность на рынке транстихоокеанских перевозок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, как РФ может выиграть от спора Китая и США об авиасообщении.