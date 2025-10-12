На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае пообещали ответить США на запрет полетов над Россией

Профессор Чжэн Аньгуан: Китай ответит на запрет США пролетать над территорией РФ
true
true
true
close
Shutterstock

КНР примет ответные меры на запрет США на полеты китайских авиакомпаний над территорией России при рейсах в или из США. Об этом РИА Новости заявил директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан.

«Если США поступят подобным образом, Китай неизбежно ответит. Контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе, например, введение ограничений для американских самолетов использовать воздушное пространство Китая», — сказал профессор.

Чжэн Аньгуан добавил, что также Китай может принять асимметричные ответные меры. В частности, по его словам, речь идет об ограничении экспорта редкоземельных металлов и другого сырья, используемого для авиастроения в США.

10 октября министерство транспорта США предложило ограничить использование российского воздушного пространства для китайских авиакомпаний, выполняющих рейсы в Соединенные Штаты. Там считают, что такая мера устранит конкурентное неравенство, возникшее после введения санкций против России. Американские авиакомпании не могут использовать кроссполярные маршруты, что повышает их издержки и снижает конкурентоспособность на рынке транстихоокеанских перевозок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, как РФ может выиграть от спора Китая и США об авиасообщении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами