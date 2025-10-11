Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ

Иран приостановил реализацию договоренностей с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), достигнутых в Египте. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи, отметив, что страна прекратила взаимодействие с агентством, пишет РИА Новости.

«Действие каирского соглашения в настоящее время приостановлено, и мы прекратили сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы», — сообщил Аракчи в ходе прямого эфира на иранском телевидении.

В конце сентября Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о приостановке взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Данная мера была принята на фоне голосования в ООН по вопросу о введении санкций против Тегерана.

В заявлении отмечается, что, несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел с агентством и предложенные планы по разрешению кризисной ситуации, взаимодействие с МАГАТЭ будет приостановлено в связи с действиями европейских стран.

При этом подчеркивается, что, даже в условиях приостановки сотрудничества, МИД Ирана рекомендовано продолжать консультации с МАГАТЭ в рамках решения Высшего совета национальной безопасности Ирана с целью защиты национальных интересов страны.

Ранее Иран заявил, что получил секретные документы о ядерной программе Израиля.