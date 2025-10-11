На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-премьер Украины усомнился в уверенности Киева

Экс-премьер Украины Азаров: власть в Киеве не верит в себя
Александр Натрускин/РИА Новости

Действующее правительство Украины не верит в собственные силы. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Она не верила в себя и не верит сейчас. Все вот эти вот термины, что киевская власть что-то там решает, — я могу сказать свое субъективное мнение, — ничего она не решает», — сказал экс-глава украинского кабмина.

Азаров добавил, что в настоящее время на ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине влияет «оживление Запада» на фоне смены позиции президента США Дональда Трампа.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры между РФ и Украиной находятся на паузе в виду того, что Киев не желает реагировать на предложения Москвы. По его словам, украинская сторона не отвечает на проект соглашения и предложение РФ создать конкретные рабочие группы.

Ранее МИД РФ заявил, что импульс к урегулированию на Украине, заданный на Аляске, исчерпан.

