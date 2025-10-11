В России дали совет Борису Джонсону по отправке военных на Украину

Высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона всегда были достаточно спорными, однако, если он хочет отправить иностранных военных на Украину, то пусть сам их и возглавит. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Джонсон призывал так называемую «коалицию желающих» отправить военных стран НАТО на Украину уже сейчас. При этом, с точки зрения политика, отправленные войска не должны принимать участие в боевых действиях, а заниматься сугубо логистикой и обучением ВСУ.

«Если Джонсон хочет отправить иностранных военных на Украину, то пусть сам все это дело и возглавит. Причем управлять этими войсками будет не из Лондона, а прямо там, на месте, возможно, даже с безопасной части Украины», — заявил депутат.

Он добавил, что Джонсону следует «прихватить» с собой 50% парламента Великобритании, а других оставить на управление страной.

По словам Колесника, у российской стороны нет цели прислушиваться к мнению бывшего премьера, а есть задачи сохранить ровный наступательный порыв армии по всей линии фронта и победить.

