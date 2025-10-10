Стало известно о плане Трампа провести саммит по Газе во время визита в Египет

Axios: Трамп хочет провести саммит по сектору Газа во время визита в Египет

Президент США Дональд Трамп планирует провести саммит по вопросу сектора Газа с мировыми лидерами во время визита в Египет на следующей неделе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Президент Трамп планирует провести саммит мировых лидеров по Газе во время визита в Египет», - говорится в сообщении портала.

По информации портала, этот саммит организовывается президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Египетский лидер уже связался с некоторыми главами арабских и европейских государств. По информации американского чиновника, участие премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не ожидается.

Накануне Трамп на странице в своей соцсети Truth Social написал, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск. Трамп отметил, что стороны конфликта будут поставлены в одинаковые условия.

Пресс-служба израильской армии позднее сообщила, что военные начали подготовку к реализации сделки с ХАМАС, в частности к отводу на согласованные линии.

