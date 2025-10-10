Трамп поблагодарил Путина за слова об усилиях по решению кризисов

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social поблагодарил Владимира Путина после его слов об усилиях американского лидера по решению кризисов.

«Спасибо вам, президент Путин!» — написал глава Белого дома, прикрепив к посту цитаты и видео выступления российского коллеги.

Незадолго до этого Путин заявил, что были случаи, когда Нобелевскую премию мира присуждали людям, которые для мира ничего не сделали. По его мнению, этими решениями был нанесен огромный ущерб авторитету этой награде.

Отвечая на вопрос журналистов, достоин ли президент США Нобелевской премии, Путин заявил, что не ему решать, кому ее присуждать.

Кроме того, российский лидер выразил мнение, что его американский коллега Дональд Трамп демонстрирует подлинное желание найти выход из украинского кризиса.

Ранее первая леди США рассказала, что Путин ответил на ее письмо.