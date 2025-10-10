На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас признала, что вызывает раздражение у США

Каллас признала, что стиль ее дипломатии раздражает американских чиновников
Carlos Jasso/Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что ее подход к политике раздражает многих, в том числе американских чиновников. Об этом она заявила в беседе с телерадиокомпанией ERR.

«Это, безусловно, кого-то раздражает, но времена такие, что мы не можем по-другому», — заявила глава евродипломатии, ответив на вопрос, чувствует ли она, что ее жесткая политика раздражает американцев и не нравится им.

8 октября издание Foreign Policy писало, что европейские дипломаты считают Каллас излишне прямолинейной и ожидают от нее более сдержанного стиля работы. Собеседник сравнил главу евродипломатии со «скорее полицейским, чем дипломатом» и отметил, что у Каллас «день начинается и заканчивается Россией».

Среди прочего издание отмечает, что дипломатический стиль Каллас уже привел к осложнению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвал раздражение у таких крупных держав, как Индия и Китай.

Ранее Каллас захотела послать сигнал Путину.

