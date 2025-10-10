С самого начала украинского конфликта президент России Владимир Путин недвусмысленно предупреждал Запад о том, что любые действия по расширению зоны влияния НАТО на восток столкнутся с жесткой реакцией. Об этом пишет издание American Thinker.

«Он дал понять Западу, что любое дальнейшее соблазнение или подрывная деятельность в отношении Беларуси, Грузии или России в целом не будет приветствоваться и будут встречены силой», — подчеркивается в статье.

Автор приходит к выводу, что Украина, по большей части, уже вышла из-под контроля Запада.

Второго октября Путин заявил, что фактически все страны, входящие в Североатлантический альянс, находятся в состоянии войны с Россией. Он рассказал, что будет делать Россия в ответ на милитаризацию Европы. Ответ будет весьма убедительным, пообещал президент.

Ранее Патрушев выразил уверенность в том, что в НАТО понимают слова Путина.