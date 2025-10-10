На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе сделали заявление о Путине из-за действий НАТО

AT: Путин дал понять НАТО, что Украина потеряна для альянса
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

С самого начала украинского конфликта президент России Владимир Путин недвусмысленно предупреждал Запад о том, что любые действия по расширению зоны влияния НАТО на восток столкнутся с жесткой реакцией. Об этом пишет издание American Thinker.

«Он дал понять Западу, что любое дальнейшее соблазнение или подрывная деятельность в отношении Беларуси, Грузии или России в целом не будет приветствоваться и будут встречены силой», — подчеркивается в статье.

Автор приходит к выводу, что Украина, по большей части, уже вышла из-под контроля Запада.

Второго октября Путин заявил, что фактически все страны, входящие в Североатлантический альянс, находятся в состоянии войны с Россией. Он рассказал, что будет делать Россия в ответ на милитаризацию Европы. Ответ будет весьма убедительным, пообещал президент.

Ранее Патрушев выразил уверенность в том, что в НАТО понимают слова Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами