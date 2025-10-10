Ушаков заявил о готовности РФ идти навстречу Украине

После переговоров на Аляске Россия готова к шагам навстречу Украине, в случае если США добьются позитива от Европы и Киева. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Мы там (на Аляске — прим. ред.) пошли на уступки. Уступка или, скорее, наш шаг навстречу, связанный с тем, что американцы должны получить из блока европейцев и украинцев». «Если того добиться, о чем мы говорили, с чем американские конфликтующие лица, то мы придем к мирному регулированию», — сказал он.

До этого в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан президент России Владимир Путин сказал, что у Москвы и Вашингтона есть понимание, куда надо было бы двигаться, чтобы прекратить мирными средствами украинский конфликт. Он подчеркнул, что стороны не открывали полностью, о чем шла речь в Анкоридже.

Путин отметил, что в целом у сторон есть о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот украинский конфликт, причем мирными средствами.

Ранее Путин сравнил визит в Китай и встречу с Трампом на Аляске.