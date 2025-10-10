Логистические службы США не справляются с объемом посылок из-за политики Трампа

Логистическая компания UPS стала утилизовывать посылки из за рубежа товары из-за сложностей, связанных с таможенной политикой администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Тысячи посылок, доставленных UPS в США, застряли в логистических хабах по всей стране из-за невозможности преодолеть лабиринт новых таможенных требований, введенных администрацией Трампа», — сообщает американский телеканал.

По мере переполнения складов из-за таможенных противоречий, компания стала избавляться от накопившихся посылок.

Среди предположительно уничтоженных посылок — отправления с чаем, телескопами, роскошной стеклянной посудой, музыкальными инструментами и другими товарами, многие из которых стоят десятки тысяч долларов. Помимо товаров, под утилизацию предположительно попали личные вещи клиентов, отправленные через UPS — обручальные кольца, тетради, коллекционные экспонаты и другое.

Клиенты компании выражают недовольство из-за невозможности отследить отправления, при этом уведомления о местонахождении посылок противоречат друг другу. Из-за пропажи посылок компания столкнулась с волной возмущения со стороны потерявших невосполнимые ценности отправителей.

Причиной ситуации стал ввод пошлин на посылки ценностью 800 долларов и менее, которые до этого ввозились в США беспрепятственно. Теперь они облагаются целым рядом тарифов и сборов, которые варьируются в зависимости от страны отправления.

Ранее Мексика временно приостановила отправку почтовых посылок в США из-за пошлин.