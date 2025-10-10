Путин уверен в искренних намерениях Трампа по разрешению конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что его американский коллега Дональд Трамп демонстрирует подлинное желание найти выход из украинского кризиса. Такое заявление прозвучало на пресс-конференции, которую Путин дал по завершении своего государственного визита в Таджикистан, пишет РИА Новости.

«Он (президент США Дональд Трамп — прим. ред.) искренне стремится к этому (разрешить кризис на Украине — прим. ред.)», — подчеркнул российский лидер.

Накануне Трамп заявил, что наращивает усилия, направленные на разрешение российско-украинского конфликта. Об этом он рассказал во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом, проходившей в Белом доме. По его словам, Россия и Украина в ближайшее время сядут за стол переговоров.

Американский лидер рассчитывает на то, что восьмым конфликтом, который он сможет решить, будет конфликт на Украине.

Ранее Песков выразил надежду, что Трамп сохранит политическую волю к урегулированию на Украине.