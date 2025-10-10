Путин оценил отношения России и Казахстана

Путин на встрече с Токаевым: Россия и Казахстан имеют особые отношения

Россия и Казахстан имеют особые отношения, это является результатом не только личных дружеских отношений двух лидеров, но и того, что стороны являются инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

«Мы очень дорожим отношениями с Казахстаном», — заявил Путин.

Глава государства напомнил, что в свое время Казахстан был инициатором создания ЕврАзЭС. Он добавил, что все действия государств на двустороннем треке помогают в сотрудничестве с коллегами в рамках СНГ.

Российский лидер поблагодарил Токаева за позиционирование по вопросу развития отношений между странами.

10 октября в столице Таджикистана прошел саммит Содружества Независимых Государств (СНГ), в котором Путин также участвовал. Затем состоялась встреча лидеров стран СНГ в узком составе.

Также президент РФ провел еще ряд двусторонних встреч.

Ранее страны СНГ согласовали новый план военного сотрудничества.