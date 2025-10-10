Путин заявил, что у России и Азербайджана не было кризиса в межгосударственных отношениях

Путин: у РФ и Азербайджана был кризис эмоций, а не отношений между странами

У России и Азербайджана не было кризиса в межгосударственных отношениях, это был «кризис эмоций». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Душанбе по итогам визита в Таджикистан, пишет РИА Новости.

«Я бы сказал, что это скорее всего такой кризис эмоций был и понятно почему: потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием — гибелью самолета и пассажиров его. Поэтому надо было спокойно разобраться», — сказал российский лидер.

Владимир Путин и Ильхам Алиев впервые после обострения отношений между Москвой и Баку встретились в правительственной резиденции в столице Таджикистана. Российский лидер подробно изложил азербайджанскому коллеге обстоятельства крушения самолета Embraer 190 компании AZAL. Путин подчеркнул, что причиной стали пролет украинского БПЛА и технический сбой системы ПВО России. Кроме того, он заверил, что Москва выплатит компенсации семьям жертв и пострадавшим в авиакатастрофе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Алиев после заявлений Путина выразил ему «особую благодарность» за оглашенную информацию. Также азербайджанский лидер оценил, что его российский коллега лично контролирует ход следствия и держит ситуацию под контролем.

Ранее в Таджикистане завершилось заседание саммита «Россия — Центральная Азия».