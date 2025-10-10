Двух депутатов бундестага лишили иммунитета

Бундестаг лишил иммунитета двух депутатов от партии «Альтернатива для Германии»

Бундестаг лишил неприкосновенности двух депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефана Бранднера и Матиаса Мосдорфа. Об этом сообщили на сайте парламента.

За данное решение проголосовали депутаты от блока ХДС/ХСС, СДПГ, партии «Зеленые» и Левой партии. Это делает возможным принятие мер принудительного характера или возбуждение уголовного дела в отношении этих депутатов.

Бранднера обвиняют в оскорблении журналистки, Мосдорфа — в демонстрации нацистского приветствия, которое он мог сделать более двух лет назад.

Недавно АдГ впервые за историю наблюдений института INSA вышла на первое место в электоральных рейтингах, опередив традиционный блок ХДС/ХСС.

По данным предыдущего опроса INSA, блок ХДС/ХСС и СДПГ столкнулся с рекордно низким уровнем поддержки с момента своего прихода к власти — всего 38%. Опрос проводился в период с 29 сентября по 2 октября, в нем приняли участие 1186 респондентов.

Ранее Германия временно перестала считать партию АдГ экстремистской.