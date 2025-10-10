Стала известна реакция властей Испании на призыв Трампа выгнать страну из НАТО

Власти Испании выразили «крайнее спокойствие» после предложения президента США Дональда Трампа исключить страну из НАТО. Об этом пишет Europa Press (EP).

«Испания является полноправным членом НАТО и привержена его принципам. И выполняет свои обязательства так же, как и Соединенные Штаты», — заявил изданию источник в правительстве.

Накануне Трамп выразил мнение во время совместной пресс-конференции с финским лидером Александром Стуббом, что Испанию, вероятно, следует исключить из состава альянса за нежелание увеличивать траты на оборону.

В июне на саммите НАТО страны-участницы договорились ежегодно инвестировать 5% ВВП в основные оборонные потребности, а также в связанные с обороной и безопасностью расходы к 2035 году, чтобы обеспечить выполнение индивидуальных и коллективных обязательств.

Ранее Трамп заявил, что Испании не удастся выехать «на чужом горбу».