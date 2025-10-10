На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна реакция властей Испании на призыв Трампа выгнать страну из НАТО

EP: власти Испании сохраняют спокойствие после призыва исключить страну из НАТО
Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Власти Испании выразили «крайнее спокойствие» после предложения президента США Дональда Трампа исключить страну из НАТО. Об этом пишет Europa Press (EP).

«Испания является полноправным членом НАТО и привержена его принципам. И выполняет свои обязательства так же, как и Соединенные Штаты», — заявил изданию источник в правительстве.

Накануне Трамп выразил мнение во время совместной пресс-конференции с финским лидером Александром Стуббом, что Испанию, вероятно, следует исключить из состава альянса за нежелание увеличивать траты на оборону.

В июне на саммите НАТО страны-участницы договорились ежегодно инвестировать 5% ВВП в основные оборонные потребности, а также в связанные с обороной и безопасностью расходы к 2035 году, чтобы обеспечить выполнение индивидуальных и коллективных обязательств.

Ранее Трамп заявил, что Испании не удастся выехать «на чужом горбу».

