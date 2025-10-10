На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Страны СНГ согласовали новый план военного сотрудничества

Лидеры стран СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества до 2030 года
Евгений Биятов/РИА Новости

Лидеры стран СНГ на заседании Совета глав государств Содружества в Душанбе утвердили концепцию военного сотрудничества до 2030 года. Об этом заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, передает ТАСС.

В ходе заседания также был поднят вопрос о совместной борьбе с терроризмом, а также подписаны другие соглашения.

«В контексте обеспечения региональной безопасности главы государств приняли программу сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму до 2028 года, программу укрепления пограничной безопасности на внешних границах до 2030 года», — добавил он.

Помимо этого, представители стран подписали декларацию о сотрудничестве в сфере региональной энергетической безопасности.

Незадолго до этого президент РФ Владимир Путин вместе с другими лидерами СНГ после саммита, проходившего в Душанбе, посетили официальный прием.

Следующий саммит глав Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет 9 октября 2026 года в Туркмении. Сопредседателями при этом станут Таджикистан и Узбекистан.

Ранее Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в «опасные авантюры».

