СМИ объяснили, для чего Зеленскому нужны американские ракеты Tomahawk

Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает, что Москва жестко ответит на применение Киевом крылатых ракет Tomahawk, поскольку хочет втянуть НАТО в конфликт. Об этом пишет журнал The National Interest (NI).

«Именно на такой удар в конечном счете надеются Зеленский и многие в Брюсселе, чтобы сослаться на ст. 5 Североатлантического договора и заставить [президента США Дональда] Трампа более активно задействовать американские войска на Украине», — говорится в публикации.

При этом в ней подчеркивается, что Вашингтон располагает ограниченным количеством ракет Tomahawk.

7 октября американский лидер рассказал, что почти принял решение об отправке Tomahawk на Украину. В то же время Трамп отметил, что сначала хочет получить от Киева гарантии относительно целей применения ракет.

За два дня до этого президент РФ Владимир Путин предупредил, что появление Tomahawk в зоне конфликта негативно повлияет на отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, поставки ракет приведут к разрушению позитивных тенденций, наметившихся в российско-американских отношениях.

Ранее в Совете Федерации РФ назвали Tomahawk оружием вчерашнего дня.