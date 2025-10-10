На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посол России в Норвегии высказался о решении Нобелевского комитета

Посол в Норвегии Корчунов: Нобелевская премия мира Мачадо — пример деформации
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Предвзятость Нобелевского комитета, который решил присудить премию мира венесуэльской оппозиционерке Марие Корине Мачадо, приведет к дальнейшей дискредитации этой награды. Об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

«Очередной предвзятый выбор норвежского Нобелевского комитета будет способствовать дальнейшей дискредитации премии мира, окончательно превратившейся в послушный инструмент продвижения конъюнктурных нарративов Запада и однобокой критики неугодных стран», — сказал он.

По словам дипломата, принятое комитетом решение — яркий пример деформации и подмены критериев ее присуждения. Коркунов подчеркнул, что Мачадо получила награду несмотря на то, что она не внесла никакого вклада в дело укрепления дружбы народов и сокращения армий.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Премия присуждена ей за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Одним из претендентов на премию был президент США Дональд Трамп, букмекеры оценивали его шансы в 3%.

Ранее политолог объяснил, почему решение о Нобелевской премии мира ударило по Трампу дважды.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами