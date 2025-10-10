Предвзятость Нобелевского комитета, который решил присудить премию мира венесуэльской оппозиционерке Марие Корине Мачадо, приведет к дальнейшей дискредитации этой награды. Об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

«Очередной предвзятый выбор норвежского Нобелевского комитета будет способствовать дальнейшей дискредитации премии мира, окончательно превратившейся в послушный инструмент продвижения конъюнктурных нарративов Запада и однобокой критики неугодных стран», — сказал он.

По словам дипломата, принятое комитетом решение — яркий пример деформации и подмены критериев ее присуждения. Коркунов подчеркнул, что Мачадо получила награду несмотря на то, что она не внесла никакого вклада в дело укрепления дружбы народов и сокращения армий.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Премия присуждена ей за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Одним из претендентов на премию был президент США Дональд Трамп, букмекеры оценивали его шансы в 3%.

