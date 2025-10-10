YouTube, Apple и Google проверят на соответствие законам ЕС о защите детей

Snapchat, YouTube, Apple и Google проверяют на соответствие принципам законодательства Евросоюза о защите несовершеннолетних. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, передает РИА Новости.

Первые расследования начаты в соответствии с законом о цифровых услугах.

В документе говорится, что ЕК просит эти платформы предоставить информацию об их системах проверки возраста, а также о том, как они предотвращают доступ несовершеннолетних к незаконным продуктам, включая наркотики или вейпы, или к вредному контенту, в том числе пропагандирующему расстройство пищевого поведения.

В мае Европейская комиссия начала расследование в отношении четырех порнографических сайтов по подозрению в неспособности предотвратить доступ детей к контенту для взрослых.

Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos обвинили в отсутствии эффективных мер по верификации возраста, необходимых для блокировки доступа несовершеннолетних к их контенту. Расследование было инициировано также в соответствии с законом о цифровых услугах.

Ранее сообщалось, что в Европе и Великобритании для доступа к порномодификациям игр начнут требовать паспорт.