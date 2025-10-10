Названы возможные причины отказа Трампу в Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира в связи с желанием европейских элит продемонстрировать свою независимость от политики американских властей. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил руководитель направления аналитики Института экономики роста имени П. А. Столыпина Сергей Васильковский.

Эксперт отметил, что при принятии решений Нобелевский комитет так или иначе учитывает основные дискурс и повестку.

«Во-первых, это позиция Европы по последним военно-политическим действиям Трампа около и возле Венесуэлы. Снова показано общее отношение европейских элит к самой фигуре американского президента, а не к США», — сказал аналитик.

По его словам, второй причиной стало желание европейских государств сохранить статус-кво. Они могли подумать, что присуждение Трампу премии мира продемонстрирует зависимость Европейского союза (ЕС) от Вашингтона. Отказав президенту США в награде, региональное содружество показало, что придерживается вектора на конструирование самостоятельности.

«В-третьих, решение вписывается в остальные годы, поскольку [Нобелевский] комитет выбрал предоставлять премии за конкретные дела после [44-го хозяина Белого дома] Барака Обамы, а не за мнимые идеи. В этом прослеживается европейская приверженность теории малых дел», — подчеркнул Васильковский.

При этом эксперт добавил, что Нобелевский комитет мог бы отложить или вовсе отменить вручение премии мира в текущем году. Как считает аналитик, это было бы сильный шаг.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира в 2025 году получит лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Ее решили наградить за «неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы».

Ранее в Кремле поддержали выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.