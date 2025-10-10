Страны СНГ призвали не повторять ошибок СССР

Государства — члены СНГ не должны повторять ошибки СССР, стремившийся накормить весь мир за свой счет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».

Соответствующее заявление Лукашенко сделал на заседании Совета глав государств Содружества в узком составе.

«Мы уже поняли, как действовать, не допуская тех ошибок, которые допустила некогда наша большая страна, когда мы стремились за наши деньги бесплатно вооружить и накормить весь мир», — сказал он.

Лукашенко также заявил о необходимости не допустить втягивания стран — участниц СНГ в опасные для всего человечества авантюры. Он отметил, что обеспечение безопасности Содружества является абсолютным приоритетом.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите стран — членов СНГ в Душанбе. Также на мероприятие прибыли лидеры Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Туркменистана и Таджикистана.

Ранее Лукашенко оценил возможность восстановления Советского Союза.