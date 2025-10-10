Власти Израиля официально пригласили Трампа выступить в парламенте

Спикер кнессета (парламент Израиля — прим. ред.) Амир Охана официально пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выступить перед депутатами на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля в своем Telegram-канале.

По данным газеты The Times of Israel, американский лидер также примет участие в нескольких официальных церемониях, включая мероприятия у Стены Плача. При этом журналисты утверждали, что визит произойдет уже 12 октября.

10 октября в 12:00 мск вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

9 октября Трамп пообещал, что на следующей неделе на Ближнем Востоке произойдут «грандиозные события».

Ранее правительство Израиля одобрило план освобождения заложников.