На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФБР установит личности лиц, финансирующих «Антифа»

Директор ФБР Патель заявил о намерении выяснить, кто финансирует «Антифа»
true
true
true
close
CNP/AdMedia/Global Look Press

Федеральное бюро расследований (ФБР) США намерено установить личности всех, кто занимается финансированием движения «Антифа». Об этом сообщил директор американской спецслужбы Кэш Патель, заявление которого опубликовано на официальной странице Белого дома в социальной сети X.

«ФБР займется отслеживанием их финансирования и поиском всех, кто был причастен к финансовой поддержке мятежей и насильственных преступлений», — рассказал Патель.

Движение «Антифа» не является юридическим лицом или формальной организацией. Этот термин используется для обозначения людей, придерживающихся анархистских убеждений.

23 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. В документе говорится, что данное решение было принято из-за «модели политического насилия», которую сторонники движения якобы используют для подавления политической активности и подрыва правопорядка.

Спустя четыре дня американский лидер в своем аккаунте в социальной сети Truth Social написал, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты «опустошенного войной» города Портленда (штат Орегон) и объектов миграционной полиции ICE от «Антифа» и «других внутренних террористов». 5 октября Окружной суд штата Орегон временно запретил Трампу размещать бойцов Национальной гвардии в Портленде. 7 октября хозяин Белого дома вновь заявил о готовности ввести внутренние войска в Портленд и подчеркнул, что при необходимости сделал бы это, несмотря на запреты судей.

Ранее правительство Венгрии объявило «Антифа» террористической организацией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами