ФБР установит личности лиц, финансирующих «Антифа»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США намерено установить личности всех, кто занимается финансированием движения «Антифа». Об этом сообщил директор американской спецслужбы Кэш Патель, заявление которого опубликовано на официальной странице Белого дома в социальной сети X.

«ФБР займется отслеживанием их финансирования и поиском всех, кто был причастен к финансовой поддержке мятежей и насильственных преступлений», — рассказал Патель.

Движение «Антифа» не является юридическим лицом или формальной организацией. Этот термин используется для обозначения людей, придерживающихся анархистских убеждений.

23 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. В документе говорится, что данное решение было принято из-за «модели политического насилия», которую сторонники движения якобы используют для подавления политической активности и подрыва правопорядка.

Спустя четыре дня американский лидер в своем аккаунте в социальной сети Truth Social написал, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты «опустошенного войной» города Портленда (штат Орегон) и объектов миграционной полиции ICE от «Антифа» и «других внутренних террористов». 5 октября Окружной суд штата Орегон временно запретил Трампу размещать бойцов Национальной гвардии в Портленде. 7 октября хозяин Белого дома вновь заявил о готовности ввести внутренние войска в Портленд и подчеркнул, что при необходимости сделал бы это, несмотря на запреты судей.

Ранее правительство Венгрии объявило «Антифа» террористической организацией.