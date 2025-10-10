На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Ирана выступил за перенос столицы из Тегерана

Президент Ирана Пезешкиан предложил перенести столицу из Тегерана в другой город
Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой о переносе столицы исламской республики из Тегерана на побережье Персидского залива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на испанское агентство EFE.

«Сегодня у нас нет выбора, мы должны сделать это. Жизнь в Тегеране становится невыносимой», — сказал он.

Причина, по которой президент настаивает на переносе столицы, — повышенный уровень загрязнения воздуха и нехватка воды, а также проблема с грунтами и дорожным движением.

Отмечается, что Пезешкиан уже переговорил по этому вопросу с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. По мнению политика, побережье Персидского залива является лучшим местом для новой столицы в связи с прямым выходом к воде — это спровоцировало бы торгово-экономическое развитие республики.

В свою очередь, представитель правительства Фатеме Мохеджерани заявила, что в качестве места для новой столицы также рассматривается регион Макран на берегу Оманского залива. Однако там есть риски столкнуться со сложностями из-за мусульман-суннитов, составляющих значительное большинство местных жителей в этом регионе.

Тегеран, население которого по официальным данным составляет более 12 млн человек, остается столицей Ирана с 1786 года. Критики назвали предложение переноса столицы в другой город «нежизнеспособным».

Ранее МАГАТЭ отчиталось об уровне радиации в Персидском заливе.

