Лукашенко отреагировал на визит Пашиняна на саммит СНГ

Лукашенко обменялся репликами с Алиевым и Пашиняном перед саммитом СНГ в Душанбе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед саммитом СНГ обменялся репликами с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Ильхам Гейдарович, а вы говорили «не приедет», переживали вчера. Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда», — заявил Лукашенко.

В конце января Лукашенко заявил, что Пашинян уничтожает свою страну, заигрывая с Европейским союзом. По мнению белорусского лидера, в настоящий момент Пашинян настраивает против себя Россию.

В декабре премьер-министр Армении и президент Белоруссии вступили в словесную перепалку во время неформального саммита лидеров стран СНГ в Ленинградской области. Поводом стало участие делегации Армении в следующем саммите ЕАЭС в Минске. Пашинян заявил, что будет участвовать дистанционно, на что Лукашенко ответил, что может «организовать доставку делегации, если нужно».

Ранее Пашинян отказался посещать Белоруссию из-за Лукашенко.