На Западе сделали признание о лицемерии после слов Меркель о России

RS: заявление Меркель о России показало лицемерие Запада
Global Look Press

Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о причинах конфликта России и Украины говорит о лицемерии Запада. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

«Рассказ Меркель придает убедительности аргументам о том, что Запад не использовал все дипломатические средства для предотвращения войны», — говорится в сообщении издания.

6 октября Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan возложила ответственность за срыв прямых переговоров между ЕС и Россией в 2021 году на Польшу и Прибалтику. По ее словам, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса.

При этом постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Меркель своими последними заявлениями признала, что политика Запада в отношении России в период с 2021 по 2025 год была «очевидным провалом».

Ранее экс-глава МИД Литвы резко ответил Меркель на слова о виновниках СВО.

Переговоры о мире на Украине
