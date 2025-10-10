СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Норвегией, если не получит премию мира

Telegraph: Трамп может поднять пошлины для Норвегии, если ему откажут в премии

Президент США Дональд Трамп может повысить тарифы в отношении Норвегии в случае, если норвежский Нобелевский комитет не даст ему премию мира. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Экс- депутат парламента Норвегии Кристиан Тайбринг-Йедде в комментарии The Telegraph отметил, что Трамп может быть «убежден, что норвежское правительство несет ответственность за вручение премии мира».

«Трамп может подвергнуть Норвегию всевозможным наказаниям», — сказал он.

На этом фоне агентство Bloomberg писало, что в Норвегии ждут экономические и дипломатические последствия, если президент США не получит Нобелевскую премию мира.

Норвежский Нобелевский комитет дал понять, что давление Трампа «было бесполезным», отмечалось в материале.

10 октября Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую так долго стремится Трамп. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем. Каковы шансы президента США на успех — в материале «Газеты.Ru».

