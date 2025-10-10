Названа основная проблема Украины на фронте

Главной проблемой Украины на фронте оказался недостаток финансирования. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что проблемы с финансированием возникали как последние три года, так и ранее.

«Однако в целом до недавнего времени они решались. Но в этом году ситуация значительно обострилась», — утверждает издание.

Это произошло из-за нескольких факторов: отказа президента США помогать Украине; европейские союзники Киева сами переживают экономические трудности; большая часть бюджета республики идет на производство беспилотников.

По мнению автора статьи, одним из возможных решений данной ситуации может быть девальвация гривны.

8 октября депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Богдан Кицак в эфире украинского телеканала «Новости. Live» заявил, что у Киева нет денег для повышения зарплаты военным даже с 20 тысяч гривен ($484) хотя бы до 30 тысяч гривен ($726).

Ранее в Испании поддержали использование активов России для финансирования Украины.