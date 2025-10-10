На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа основная проблема Украины на фронте

«Страна.ua»: главная проблема Украины на фронте — недостаток финансирования
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Главной проблемой Украины на фронте оказался недостаток финансирования. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что проблемы с финансированием возникали как последние три года, так и ранее.

«Однако в целом до недавнего времени они решались. Но в этом году ситуация значительно обострилась», — утверждает издание.

Это произошло из-за нескольких факторов: отказа президента США помогать Украине; европейские союзники Киева сами переживают экономические трудности; большая часть бюджета республики идет на производство беспилотников.

По мнению автора статьи, одним из возможных решений данной ситуации может быть девальвация гривны.

8 октября депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Богдан Кицак в эфире украинского телеканала «Новости. Live» заявил, что у Киева нет денег для повышения зарплаты военным даже с 20 тысяч гривен ($484) хотя бы до 30 тысяч гривен ($726).

Ранее в Испании поддержали использование активов России для финансирования Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами