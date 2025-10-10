В партии Зеленского предложили убрать Кличко с поста мэра Киева

Андрей Витренко, который является главой фракции украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» в Киевском городском совете, сообщил, что зарегистрировал проект решения об отставке мэра Киева Виталия Кличко. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Новости.Live».

«Это решение не единоличное, а результат работы большой коалиции депутатских фракций. Его поддерживает почти весь депутатский корпус», — сказал политик.

3 октября глава городской военной администрации (ГВА) Киева Тимур Ткаченко заявил, что мэр столицы Украины исчез перед заседанием Совета обороны. По его словам, он не может найти Кличко, чтобы провести Совет обороны.

26 сентября Кличко обвинил партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в попытке захвата власти в Киеве. Так он прокомментировал инициативу Витренко по выражению недоверия мэру украинской столицы.

Ранее Кличко заявил, что на Украине «воняет» авторитаризмом.