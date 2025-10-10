На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сенат США одобрил военные расходы на 2026 год

Сенат США одобрил военные расходы на 2026 год в размере более $900 млрд
Lenin Nolly/Sipa USA/Reuters

Сенат конгресса США одобрил военные расходы страны на 2026 финансовый год (начался 1 октября) в размере $925 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что за документ выступили 77 законодателей, 20 проголосовали против.

Также будет продлен срок действия инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) до 2028 года включительно, а ее финансирование будет расширено до $500 млн. Программа предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не поставку техники напрямую из американских арсеналов.

В сентябре сообщалось, что палата представителей конгресса США утвердила военные расходы страны на 2026 год в размере почти $900 млрд, включая $400 млн на помощь Украине.

Законодатели также добавили в документ положение, согласно которому Пентагон должен их уведомить, если администрация США решит отменить или приостановить оказание Украине помощи, которую ранее одобрил конгресс.

Ранее Киев запросил у союзников $60 млрд на 2026 год.

