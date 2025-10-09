Трамп рассчитывает на долгосрочный мир на Ближнем Востоке

Трамп: договоренность Израиля и ХАМАС приведет к долгосрочному миру в регионе

Договоренность Израиля и палестинского движения ХАМАС приведет к долгосрочному миру на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

9 октября Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступил в силу. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

При этом сообщалось, что освобождение израильских заложников начнется только после официального объявления о прекращении огня в секторе Газа.

