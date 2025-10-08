На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт оценил шансы Арестовича стать президентом Украины

Политолог Топорнин: шансы Арестовича стать президентом Украины равны нулю
Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Бывший советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович практически не имеет шансов занять пост президента страны. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Николай Топорнин.

«В том состоянии, в котором сейчас находится Аристович, его шансы равны практически нулю. На Украине он не пользуется авторитетом среди людей», — подчеркнул он.

По мнению Топорнина, стать президентом только при поддержке США у Арестовича также не получится.

До этого Арестович рассказал о якобы сорвавшейся встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая должна была состояться в Стамбуле в апреле 2022 года. По его словам, переговоры не удалось «довести» после приезда тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона на Украину. Арестович назвал это преступлением против Украины и украинского народа.

Ранее Путин рассказал о правильности решений, принятых в феврале 2022 года.

Новости Украины
