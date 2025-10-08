В ЕС признали отсутствие идей по финансированию Киева, кроме конфискации активов РФ

Премьер Дании Фредериксен: у ЕС нет идей о финансировании Киева, кроме активов РФ

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Financial Times признала, что у Евросоюза нет идей об обеспечении финансирования Украины, кроме как за счет замороженных активов России.

«Какова альтернатива? <...> Мы должны найти решение проблемы финансирования, и если не это [конфискация активов], то я не слышала о каких-то [иных] идеях», — сказала Фредериксен.

2 октября канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ждет «конкретного решения» по российским замороженным активам через три недели. По его словам, есть «большое согласие между европейскими лидерами в отношении поддержки использования российских активов для оказания помощи Украине».

7 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет преследовать инициаторов отъема ее активов на Западе. По его словам, российская сторона будет защищать свои права всеми доступными юридическими инструментами.

Ранее на Западе раскрыли последствия конфискации активов России для Европы.