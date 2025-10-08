Премьер Италии сообщила об иске в МУС против нее за «соучастие в геноциде»

Мелони заявила, что в МУС подан иск против нее за соучастие в геноциде в Газе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила поступление иска в Международный уголовный суд против нее самой, министра обороны Гуидо Крозетто, главы МИД Антонио Таяни и гендиректора холдинга Leonardo. Об этом она сообщила в заявлении, которое приводит газета La Repubblica.

«На меня, министров Крозетто и Таяни, а также на генерального директора Leonardo Чинголани были поданы иски в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде. Я думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения», — заявила Мелони.

Премьер-министр открыто обвиняет политических оппонентов в использовании «палестинского вопроса» в качестве инструмента внутриполитической борьбы.

3 октября руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, включающие освобождение всех израильских заложников.

В ответ на это заявление американский лидер призвал Израиль незамедлительно прекратить удары по сектору Газа для обеспечения безопасного освобождения удерживаемых лиц.

