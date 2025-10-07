На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков рассказал, как Путин провел свой день рождения

Песков: Путин в день рождения посетил Петербург и провел совещание с военными
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в свой день рождения посетил Санкт-Петербург, где провел совещание с командующими группировками войск. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сегодня президент России Владимир Путин в первой половине дня посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что президента сопровождали министр обороны России Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск. В ходе совещания Путину доложили об оперативной обстановке на линии боевого соприкосновения.

7 октября Путин отмечает 73-летие. Как сообщили в Кремле, по случаю дня рождения в адрес президента России поступали многочисленные поздравления от глав государств и правительств зарубежных стран. Так, российского лидера поздравили по телефону лидеры стран СНГ: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие.

Ранее лидеры Китая и КНДР «нестандартно» поздравили Путина с днем рождения.

