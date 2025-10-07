Турецкий дипломат заявил, что Анкара не знала о возможной встрече Путина и Зеленского в 2022 году

РИА Новости: Анкара не знает о якобы планировавшейся встрече Путина с Зеленским

Турецким властям неизвестно о якобы планировавшейся в 2022 году встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации диалога лидеров двух стран актуальна.

«Откровенно говоря, не известно (о якобы планируемой в 2022 году встрече Путина и Зеленского. — «Газета.Ru»)», — поделился дипломат.

7 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский встречались в Париже в 2019 году.

Так он прокомментировал высказывание бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в интервью журналистке Ксении Собчак о том, что встреча лидеров РФ и Украины якобы должна была состояться в Стамбуле в апреле 2022 года. Арестович отметил, что знает сроки, поскольку находился в переговорной группе.

Ранее военкор оценил шансы Арестовича стать президентом Украины.