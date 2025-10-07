На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турецкий дипломат заявил, что Анкара не знала о возможной встрече Путина и Зеленского в 2022 году

РИА Новости: Анкара не знает о якобы планировавшейся встрече Путина с Зеленским
true
true
true
close
Murad Sezer/Reuters

Турецким властям неизвестно о якобы планировавшейся в 2022 году встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации диалога лидеров двух стран актуальна.

«Откровенно говоря, не известно (о якобы планируемой в 2022 году встрече Путина и Зеленского. — «Газета.Ru»)», — поделился дипломат.

7 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский встречались в Париже в 2019 году.

Так он прокомментировал высказывание бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в интервью журналистке Ксении Собчак о том, что встреча лидеров РФ и Украины якобы должна была состояться в Стамбуле в апреле 2022 года. Арестович отметил, что знает сроки, поскольку находился в переговорной группе.

Ранее военкор оценил шансы Арестовича стать президентом Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами