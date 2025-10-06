На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новый министр обороны Франции отказался от должности

Ле Мэр отказался от поста министра обороны Франции
true
true
true
close
Michel Euler/AP

Бывший глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, назначенный министром Вооруженных сил страны, отказался от должности. Об этом чиновник заявил в социальной сети X.

«Я отмечаю, что мое решение [войти в состав правительства] вызывает непонятную, ложную и несоразмерную реакцию у некоторых людей... Сегодня поздно утром я предложил немедленно выйти из состава правительства и передать свои полномочия министра вооруженных сил премьер-министру», — написал экс-министр.

Ле Мэр добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон принял его предложение. Экс-глава министерства экономики и финансов выразил надежду, что это решение позволит разблокировать переговоры по новому правительству.

6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом срок пребывания Себастьена Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Телеканал BFMTV сообщил, что президент Франции «возьмет на себя ответственность» в случае провала очередной попытки Лекорню сформировать правительство.

Ранее Медведев назвал Макрона адвокатом Киева и «дружбаном» Германии.

