В СМИ раскрыли последствия отставки Лекорню для Франции

Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню и его правительства, ставшая причиной падения евро, усилила политический кризис в республике. Об этом пишет Politico.

«Отставка Лекорню усугубляет и без того масштабную политическую нестабильность во Франции и, вероятно, усилит давление на президента», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что произошедшее ввергает французского лидера Эммануэля Макрона в хаос.

6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом, срок пребывания Себастьена Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству тогдашнего премьера Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.

Ранее в России предсказали крах политической системы Франции после отставки премьера.