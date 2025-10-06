В Госдуме оценили план Арестовича по остановке конфликта

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала план бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича по остановке конфликта необычным. Ее слова приводит «Лента.ру».

В интервью журналистке Ксении Собчак Арестович заявил, что будучи в должности президента Украины, отдал бы «четыре области и Крым» России, при этом не признавая их юридического статуса. Он допустил, что это будет «длящееся мирное соглашение», а не «мирный договор»: Украина выведет свои войска с этих территорий, сформировав новую линию соприкосновения по примеру Северной и Южной Кореи.

«Я не очень понимаю, как это возможно с юридической точки зрения. У нас-то они в Конституции прописаны. Тогда получается, что в целом Российская Федерация не признается? Необычный расклад», — сказала Журова.

В этом же интервью Арестович раскрыл подробности взаимоотношений между Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. По словам экс-советника, те, кто утверждают, что Украиной на самом деле управляет Ермак, ничего не знают. По данным Арестовича, все ключевые решения принимает Зеленский, а глава офиса является его «менеджером».

